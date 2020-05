Coronavirus: 543.000 contagi in America Latina

SAN PAOLO - Escalation della pandemia in Brasile con un ulteriore balzo in avanti di ben oltre 20.000 casi dei contagi in America latina che hanno raggiunto quota 543.378, di cui 30.474 morti. È quanto emerge oggi da una statistica riportata dall'Ansa per 34 nazioni e territori latinoamericani. Il Brasile brucia le tappe nell'ambito del virus, superando la Gran Bretagna ed attestandosi, con 254.200 contagi e 16.792 morti, al terzo posto nella classifica mondiale, dopo Stati Uniti (1.504.244) e Russia (290.678). Seguono Perù con 94.933 casi di contagio e 2.789 morti, e Messico (51.663 e 5.332).