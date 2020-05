Calcio: la Serie B riprenderà il 20 giugno

Il Campionato di calcio di Serie B riprende il 20 Giugno dopo lo stop per il Covid 19. Lo ha comunicato il Presidente della Lega B Mauro Balata. Il torneo terminerà l’1 Agosto. Il turno preliminare dei play off si disputerà il 4, e il 5 Agosto. Le gare di andata delle semifinali dei play off si giocheranno l’8, e il 9 Agosto. Quelle di ritorno l’11 e il 12 Agosto. La finale di andata dei play off si giocherà il 16 Agosto. Quella di ritorno il 20 Agosto.La finale di andata dei play out, si giocherà il 7 Agosto. Quella di ritorno il 13 Agosto. Ci saranno quasi sicuramente l’anticipo del venerdì sera, e i posticipi la domenica e il lunedì, come era avvenuto prima che il torneo fosse sospeso a Marzo, per l’emergenza Covid 19. Balata presto dovrà decidere gli orari delle partite. Potrebbero giocarsi la sera, per evitare i rischi del caldo, che ci sarà a Giugno Luglio e Agosto.