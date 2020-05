Bimba azzannata da boxer nonni, è gravissima

BRESCIA - Dramma per una bimba di un anno e 10 mesi, azzannata alla testa da un cane. La tragedia si è consumata a Cividate Camuno, in Valle Camonica, in provincia di Brescia. La bambina stava giocando nel giardino della casa dei nonni quando è stata aggredita da un cane di razza boxer, di proprietà degli stessi nonni. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime ed è stata trasportata all'ospedale di Bergamo. La bimba, durante il trasferimento in ospedale, avrebbe accusato un arresto cardiaco e ora le condizioni sono disperate.