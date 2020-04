Torna Checco Zalone con l''Immunità di gregge'

Checco Zalone con la sua 'Immunità di gregge' ironizza su una storia d'amore a distanza, a causa di questo periodo di isolamento da Coronavirus, e canta "L'ultimo tampone sarò io per te, dimmi dove ti porto un 19, che Covid non è".Nel video realizzato con la partecipazione di Virginia Raffaele, il comico barese, nel ritornello, "Arriverà l'immunità di gregge, sui monti e sulle spiagge" si presenta con baffi e parrucca rendendo omaggio nel look a Domenico Modugno.