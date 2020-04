Oltre 10mila morti in Francia

PARIGI - Anche la Francia è flagellata in queste ore dal Coronavirus ed i numeri delle vittime si si avvicinano lentamente a quelli italiani. Sono 607 i decessi per Covid-19 nel paese nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.091 negli ospedali, a cui vanno aggiunti gli oltre 3.000 morti del censimento effettuato negli ospizi. La Francia ha così superato le 10.000 vittime e fa segnare questa sera un totale di 10.328 decessi.