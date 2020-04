Napoli, poliziotto muore nel tentativo di bloccare i rapinatori

Un poliziotto 37enne è morto durante un tentativo di bloccare due malviventi in fuga, che avevano appena messo a segno un colpo in una banca di Napoli. Gli uomini in fuga hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della Polizia, che tentava di bloccarli.L’impatto è stato violentissimo: il poliziotto alla guida, trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo. Il suo collega è rimasto ferito. I due rapinatori feriti nello scontro sono stati arrestati.