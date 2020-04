- Silvio Berlusconi ha chiesto il Mes ma Matteo Salvini non ci sta: Mes "non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter - ha commentato. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo''.In un'intervista rilasciata ad un'emittente radiofonica, ha parlato anche della situazione coronavirus in Italia: "E' un grande peccato non riconoscere l'enorme sforzo di medici e amministratori. E' strano partire da Codogno, Alzano, dalle residenze per anziani: l'emergenza è in tutta Italia.