L'Italia si prepara alla Fase 2

- Il Governo si prepara a varare le norme che dovrebbero dar inizio alla Fase 2 dal prossimo 4 maggio, che regolamenteranno la convivenza col Covid-19. Secondo le prime informazioni, resta immutata la necessità di distanziamento sociale di almeno un metro e tra gli strumenti da utilizzare ci sarà l'app Immuni, che sarà facoltativa, insieme all'obbligo di portare le mascherine che sarà estesa ai bambini, che dovranno portarla quando andranno a giocare nei parchi.Al vaglio dell'Esecutivo, infine, ci sarebbe la possibilità di estendere l'obbligatorietà del vaccino influenzale per tutti, disponibile dal prossimo autunno, allo scopo di ridurre il più possibile i ricoveri in ospedale a cause di complicanze dovute all'influenza, assicurando così più posti letto ai malati di Coronavirus.