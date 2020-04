In Germania la Bundesliga riprenderà a maggio dopo lo stop per il Covid-19. Lo hanno deciso i Ministri dello Sport dei 16 Lander Federali. La data precisa non è stata stabilita, ma dovrebbe essere il 15 Maggio, oppure entro la fine del mese. Si giocherà a porte chiuse, senza spettatori, per evitare la diffusione dei possibili contagi per l’emergenza Coronavirus.Le squadre di calcio che partecipano alla Bundesliga dovranno rispettare sicuramente un protocollo sanitario molto rigido per evitare assembramenti. I club hanno ripreso gli allenamenti da due settimane. La cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo ministro della Baviera Markus Soder e il primo ministro del Nord Reno Westfalia Armini Laschet hanno dichiarato: ”Non si può pensare di annullare il torneo, saranno prese tutte le misure di sicurezza necessarie per ritornare a giocare a calcio a maggio”.