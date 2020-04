Inps, 300mila domande di bonus in poche ore

Per ulteriori informazioni e per la presentazione delle domande è possibile contattare la Felsa Cisl Basilicata (Nicola Labanca, cell. 333.9449753) o il patronato Inas Cisl.

ROMA - "Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri". E' quanto afferma il presidente dell'Inps,all'ANSA."Nessun click day - assicura il presidente dell'Inps - non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al primo aprile collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato". "Come abbiamo detto più volte - afferma Tridico - le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre".A partire da oggi, mercoledì 1° aprile, sarà possibile inviare le domande per richiedere il bonus di 600 euro previsto dal decreto "Cura Italia" a sostegno dei lavoratori autonomi e collaboratori attivi alla data del 23 febbraio scorso e iscritti alla gestione separata dell'Inps. Per accedere al beneficio non è previsto alcun limite di reddito e non è necessario aver sospeso l'attività. L’indennità è valida al momento per il mese di marzo e non concorre alla formazione del reddito.Un'analoga indennità è prevista anche per i lavoratori autonomi come commercianti, artigiani e coltivatori diretti purché iscritti alla gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps (Ago).