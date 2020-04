Fase 2, Conte: "Dal 4 maggio, in 4,5 milioni al lavoro"

Seconda giornata inper il premier, per la prima tappa della sua seconda visita nella regione. Il presidente del Consiglio si è poi recato ae aha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a, parlando delle aperture contenute nel dpcm. "Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così", ha aggiunto.. La decisione di istituire una zona rossa "è stata una grande sfida mai presa nel dopoguerra ad oggi" ha precisato Conte a Lodi, aggiungendo che "non possiamo portare in zona rossa 45mila abitanti e disinteressarci poi delle conseguenze economiche e sociali".ha detto. "Non possiamo permetterci di aver una situazione fuori controllo" ha spiegato a Lodi il presidente del Consiglio. Per il premier "è questo il momento di agire con ragionevolezza, con prudenza" . Lodi è tra le città più colpite dalla diffusione del coronavirus. La "strategia sanitaria" per la "fase 2" prevede "un approccio anche più scientifico sul tracciamento dei contatti" che avverrà attraverso l'ormai "famosa app". Applicazione che sarà su "base volontaria", perché "non possiamo obbligare nessuno a scaricarla".Le scuole devono rimanere chiuse e non possiamo allentare sulle relazioni sociali: per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più. Affrontiamo un rischio calcolato, su base scientifica: il documento dell'Iss è stato alla base delle nostre decisioni, che sono tutte nostre. Le rivendichiamo".Il premier si è poi recato aseconda tappa giornaliera nelle zone più colpite dal coronavirus.