Coronavirus: superati i 160mila decessi nel mondo

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video girato dal Cimitero Maggiore in compagnia di Fra Mauro, cappellano del camposanto della città: "Milano ha retto, è vero, ma ha pagato un prezzo altissimo. Abbiamo perso molti dei nostri figli e in alcuni casi il 'passare oltre' è stato ancora più tragico perché è avvenuto senza nessuno di fianco, senza famiglia. Questo spazio che vedete è lo spazio dove sono stati sepolti coloro le cui spoglie non sono state richieste da un famigliare. La tragedia nella tragedia". / fonte FB Beppe Sala