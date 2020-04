Coronavirus: oltre 22mila i morti negli Stati Uniti. In Cina 108 nuovi casi





I casi totali di contagio sono 82.160, di cui 1.156 sotto trattamento, 77.663 guariti e 3.341 decessi. I nuovi asintomatici sono 61, per 1.064 casi totali, di cui 307 provenienti dall'estero e ancora in cura.

NEW YORK - Gli Usa superano quota 22.000 morti per coronavirus: i decessi sono esattamente 22.020, su 555.313 casi. Secondo i dati dell'università, sono stati 1.514 i morti nelle ultime 24 ore.Intanto laI dati della Commissione sanitaria nazionale segnalano altri 2 decessi nell'Hubei, epicentro della pandemia. I casi importati sono 1.378, di cui 511 guariti, 867 in cura e 38 gravi.