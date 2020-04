Coronavirus, New York: 758 morti in un giorno

NEW YORK - Salgono ancora nello stato di New York le vittime che ammontano oggi a 758. E' il sesto giorno consecutivo che nello stato vengono riportate più di 700 decessi al giorno. A renderlo noto il governatore Andrew Cuomo. In tutto i morti nello stato per il coronavirus sono 9.385.