Brescia: il presidente Massimo Cellino positivo al Covid-19

In Serie A il presidente del Brescia Massimo Cellino è risultato positivo al Covid 19. E’ in quarantena, ha sintomi.a Repubblica:” Sono a Cagliari. Prima ho fatto tre settimane di quarantena a Brescia. Dopo ho preso un aereo privato per venire in Sardegna a passare la Pasqua con la mia famiglia. Sono stato all’ospedale a Cagliari. Mia figlia ha avuto il virus, mio figlio è negativo. Io sono positivo e sto da due settimane in quarantena. Ho sintomi.Sono stanco in modo ecccessivo, ho notevoli dolori alle ossa e problemi al fegato”.Massimo Cellino è il primo presidente di una squadra di calcio di Serie A ad avere preso il Coronavirus. E’ a casa. Cellino insieme al presidente del Torino Urbano Cairo sarebbe contrario a riprendere il Campionato di Serie A che è sospeso fino al 3 Maggio per l’emergenza Coronavirus. Ma a decidere l’eventuale ripresa del torneo saranno la Federazione Medici Sportivi il Governo e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Dipenderà dagli sviluppi del Covid 19.