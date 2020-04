- Continua l'aumento dei contagi da Coronavirus in Italia, con un totale positivi di 80572 casi, di cui solo 2937 ad oggi, con un incremento di nuovi casi rispetto 2107 registrati ieri, mentre risulta all'incirca invariato da ieri il numero dei guariti, 1109, per un totale di pazienti guariti di 16847.Ridotto il numero delle vittime che ad oggi fa registrare un netto calo (727), per un totale di 13155 deceduti.Il Capo della Protezione Civile,, nella sua intervista al Corriere, ha ammonito tutti nell'abbassare la guardia, soprattutto al sud, che resta ancora a rischio contro il virus, per il quale, anche se si è raggiunto il picco dei contagi prima della discesa, bisognerà 'attraversare un altopiano di montagna'.