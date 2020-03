Trema la terra in Grecia: scossa 5.9 avvertita anche in Puglia

ROMA - Trema la terra in Grecia. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 si è verificata alle ore 01:49:53 (ora italiana) con epicentro a 11 km da Suli (Grecia), coordinate geografiche (lat,lon) 39.37, 20.52, ad una profondità di 14 km ed è stata distintamente avvertita anche in Puglia, specie nel Salento. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.