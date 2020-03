Serie A: ufficializzate le date dei recuperi

- La Lega Calcio ha ufficializzato le date dei recuperi delle partite rinviate a causa del Coronavirus nella venticinquesima e ventiseiesima giornata. Tra domenica 8 marzo e lunedì 9 si recupereranno i match rinviati nello scorso turno. Aprirà la giornata Parma-Spal alle 12.30, seguita da Milan-Genoa e Sampdoria Verona alle 15. Udinese-Verona andrà in scena alle 18 mentre il posticipo domenicale vedrà scontrarsi Juventus ed Inter.Lunedì alle 18.30, infine, si giocherà Sassuolo-Brescia. Le partite della venticinquesima giornata si recupereranno, invece, mercoledì 18 marzo alle 18.30. Scenderanno in campo contemporaneamente Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Resta ancora da definire la data di Inter-Sampdoria che dipenderà dal cammino della squadra nerazzurra in Europa League.