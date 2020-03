Schegge di vetro tra la salsa pronta, Ministero della Salute segnala il richiamo

ROMA - Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo per le bottiglie di salsa di pomodoro datterino da 330 grammi, con il numero di lotto D304/19 a marchio IPER, con data di scadenza 31-10-22 e 31-12-22, a causa della possibile presenza di vetro. La salsa pronta è prodotta da Bottega Di Sicilia srl con sede dello stabilimento a Vittoria, in provincia di Ragusa, alla C.da Capraro.Dato il rischio per la salute che si corre, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda tutti i clienti che hanno acquistato l’articolo a non consumarlo. La vendita è già stata bloccata e il prezzo sarà interamente rimborsato.