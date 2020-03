Oltre 600 mila contagi nel mondo. In Spagna 832 morti in un giorno

I contagi nel mondo hanno superato quota 600.000, secondo l'ultimo bilancio della. Per la precisione, i casi finora registrati sono 601.478.Nuovo record di vittime da coronavirus in. I morti sono 832 in 24 ore. Il totale sale così a 5.690. Il ministero della Salute di Madrid comunica che i contagiati sono 72.248, i ricoverati 40.630, 4.575 quelli in terapia intensiva e 12.285 i guariti dimessi.Salgono anche ini contagi: sono ufficialmente in totale 9.134 casi di contaminazione da Covid-19 confermati e 353 decessi. Da ieri si sono registrati 1.850 nuovi casi e 64 morti.