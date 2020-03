Il New York Times, storico quotidiano americano, attacca il Governo italiano per le misure prese per combattere il Coronavirus. Secondo il giornale statunitense, l'Italia, per tutelare i diritti civili e l'economia, avrebbe perso delle occasioni, commettendo dei passi falsi critici, soprattutto nella fase iniziale del contagio (quando contava di più), che potrebbero lasciare il Paese in condizioni peggiori rispetto alla fine della Seconda Guerra Mondiale.