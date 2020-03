Msc Crociere: "Stop a operatività flotta fino al 30 aprile"

GINEVRA - MSC Crociere ha confermato oggi di aver bloccato gli imbarchi per le crociere dell’intera flotta fino al 30 aprile, a seguito delle circostanze relative al virus COVID-19. Lo rende noto la compagnia in un comunicato.Le navi che sono ancora in mare concluderanno il loro attuale itinerario per riportare gli ospiti nei porti di sbarco.A seguito del riconoscimento del COVID-19 come una pandemia globale, i governi di tutto il mondo stanno continuamente riesaminando le misure di sicurezza e di salute pubblica a terra per proteggere le popolazioni locali e limitare l'ulteriore diffusione del virus.MSC Crociere offre un voucher pari al valore del pacchetto crociera MSC prenotato e pagato per tutte le pratiche individuali, da utilizzare su qualsiasi partenza futura durante l'anno in corso 2020 e fino alla fine del 2021, oltre ad un vantaggioso credito spendibile a bordo.Al momento, è previsto che i nuovi imbarchi riprendano il prossimo 30 aprile, compreso.Per ulteriori dettagli, gli ospiti potranno contattare la propria agenzia di viaggio di fiducia o consultare il sito web di MSC Crociere all'indirizzo www.msccrociere.it