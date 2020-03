Mattarella richiama l'Europa: "Aiuti e non ostacoli l'Italia"

A biglie ferme i mercati non apprezzano le parole della presidentesu un 'whatever it takes 2' e in difesa dell'Italia interviene il presidente Mattarella., aveva detto Lagarde con parole riferite anche all'Italia e poi parzialmente corrette:, è stato in serata il monito del capo dello Stato., è la conclusione. Si tratta, per il capo dello Stato, di un gesto abbastanza irrituale:non si è mai esposto apertamente in segno di dissenso contro le istituzioni Europee.Ci aspettiamo politiche e comportamenti dalla Banca Centrale e da tutte le istituzioni europee all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte", ha detto il presidente del Consiglio, in relazione all'emergenza Coronavirus.