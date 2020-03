Fake: l'esordio della giovane boy band milanese con il singolo 'E così'

La band spiega così la nascita del nuovo singolo: Quando non sappiamo spiegare una cosa diciamo “è così”. La magia di un bacio che non abbiamo mai preso ma che il solo pensiero ci ha fatto innamorare, un treno che arriva in ritardo senza che si sappia il perché, la felicità di raggiungere un traguardo.....sentire il rischio di stare sbagliando quando scriviamo la verità.



Il disordine ti manda in confusione ed è proprio quando il tuo “disordine” anche mentale si fa sentire, che allora cerchi risposte per rimettere a posto le cose ma quello che cerchiamo non lo trovi sui muri e a volte basterebbe un abbraccio, perché le persone sensibili si accontentano anche solo di un abbraccio ma non meritano di stare così...-



Dopo avere fatto parte dei Thema per diversi anni, allo scioglimento della band, nel 2019 Luca Ferrara e Mattia Missaglia decidono di formarne una nuova ma questa volta meno “abituale” composta da soli 3 elementi, quindi inizia la ricerca della voce che possa incastrarsi con le loro idee musicali.



Nel frattempo, incontrano l’autore e produttore artistico Francesco Ciccotti con cui il feeling nasce immediatamente ed inizia così a formarsi il team ma il cantante ancora non c’è, fino a quando, ad un incontro informale Vlady Tosetto mostra al produttore artistico il video di un ragazzo che interpreta una cover e da quel momento la band ha il suo frontman: Fabrizio Bolpagni. Nasce immediatamente il nome FAKE che inizialmente crea alcune perplessità per il rischio di fraintendimento ma in poco tempo si trasforma nel marchio che ognuno di loro 3 sente sulla pelle. Più una persona è vera e sincera, più rischia di sembrare falsa proprio perché nessuno è più abituato alla verità.



I gusti completamente differenti dei ragazzi si shakerano come un cocktail attuale che si può bere in spiaggia d’estate come in una baita d’inverno. Atmosfere elettroniche con ritmiche decise e tutto il calore di una voce che racconta la verità della band.





Originalità e talento sono il target che differenza i Fake da tutto il resto.

Esordio discografico per la band milanese composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia, in radio e negli store digitali dal 21 Febbraio con il singolo “Così”, un brano pop prodotto artisticamente da Francesco Ciccotti e Luca Cherchi presso il Wave studio di Genova. Il videoclip, per la regia di Antonio Zappadu, è stato girato a Milano. Primo singolo di un grande progetto che vedrà impegnata la band in studio per tutto il 2020.