Europei rinviati al 2021

Gli Europei di calcio sono stati rinviati al 2021 per l’emergenza Coronavirus. Si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio dell’anno prossimo. Lo ha deciso oggi l’Uefa dopo una riunione convocata d’urgenza in video conferenza con i presidenti delle federcalcio delle tante Nazioni dell’Europa.Questo consentirà quando terminerà l’emergenza Coronavirus, di concludere i campionati nazionali che sono stati sospesi. Decisa la nuova data della finale della Champions League dall’Uefa. Si giocherà il 27 giugno di quest’anno a Istanbul in Turchia. Decisa dall’Uefa la nuova data della finale di Europa League. Si giocherà il 25 giugno a Danzica in Polonia.