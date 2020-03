Coronavirus, Milano città fantasma

MILANO - Una città irriconoscibile. Serrande di negozi chiuse, strade e metropolitane deserte. E' un film di fantascienza? No, purtroppo è ciò che Milano sta vivendo in questo periodo. Una città spenta, vittima di una situazione che continua a degenerare. In Lombardia i contagi aumento e i controlli delle forze dell'ordine sono sempre più serrati. Il nemico 'coronavirus' ci fa sentire impotenti ma il popolo italiano non si arrende e combatte.



E adesso per spostarsi per "esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute", occorre presentare ai controlli una certificazione che attesti il motivo per derogare alla direttiva di ridurre il più possibile il movimento da un'area all'altra. Per chi viola le regole ci sono sanzioni anche fino all'arresto. Siamo tesi, nervosi, impotenti dinanzi ad una situazione che è più grande di noi ma che solo noi possiamo superarla, con l'aiuto e la forza di tutti.