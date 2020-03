Coronavirus anche nel Palazzo: positivi Sileri e Ascani

ROMA - Si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus Covid-19 tra i politici. Il viceministro alla Saluteè risultato positivo al test dopo esser stato alcuni giorni fa in contatto con un "sospetto positivo". Lo rende noto lo stesso viceministro affermando di essersi messo immediatamente in isolamento. "Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal ministero - aggiunge - Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene e, seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti".Positiva anche la viceministrache è in isolamento. Il consigliere regionale della Lombardia Marco Colombo, ex sindaco leghista di Sesto Calende, è ricoverato in terapia subintensiva all'ospedale di Circolo di Varese. Lo riferisce la Prealpina. Lui stesso in un post aveva annunciato la positività giovedì scorso. È stato inoltre trasferito nella serata di ieri all'ospedale "Cotugno" di Napoli il deputato salernitano Edmondo Cirielli.Il parlamentare e Questore della Camera dei Deputati nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus. Il trasporto in ambulanza nell'ospedale partenopeo si è reso necessario a causa di una lieve dispnea che ha reso indispensabile il ricovero nella struttura specializzata campana. La situazione, da quanto si apprende, è sotto controllo. In giornata Cirielli sarà sottoposto a una Tac.