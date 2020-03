Cina: solo un nuovo caso sul territorio e 12 casi di infezioni ”importati”

PECHINO - Per il secondo giorno consecutivo, in Cina si registra un solo nuovo caso sul territorio e 12 casi di infezioni ”importati”, ossia di cittadini provenienti da altri paesi. A riferirlo la Commissione Sanitaria nazionale cinese, che parla ancora di 11 nuovi decessi attribuiti al virus. In totale, i morti sono stati 3.237 e i casi positivi 80.894.Dilaga invece l'epidemia negli States. Con una progressione impressionante nelle ultime ore, il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia dei 6.000 pazienti positivi, col bilancio delle vittime che sale a 118.