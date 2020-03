Bergamo, l'Esercito per il trasporto dei feretri

A Bergamo arrivano altri mezzi dell'Esercito per permettere il transito dalle chiese o dalla camera mortuaria dove giacciono le bare del cimitero comunale per portarle nel forno crematorio che non riesce a tenere il ritmo dei morti che, solo nella città orobica, sono 88 nella giornata di ieri.