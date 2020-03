Aumentano ancora i contagi in Italia

- Continua a salire il numero di contagi da Covid-19 in Italia con 2989 nuovi casi di contagi rispetto a ieri, che fanno arrivare il numero totale di ammalati a 31506 (tra deceduti e guariti). Sono drammatici anche i dati di chi è in terapia intensiva, con 2060 con un aumento di 209 nuovi casi rispetto a ieri, di cui 879 solo in Lombardia, così come sono aumentate le vittime che ammontano a 2503.Borrelli nella sua conferenza stampa ha confermato anche l'aumento delle guarigioni, circa 192 in più rispetto alle ultime 24 ore, per un totale di 2941. Nonostante questi dati, a dare speranza nella lotta contro il Coronavirus è la dichiarazione di Nicola Magrini, direttore Aifa, Agenzia italiana del farmaco, che ha ufficializzato da giovedì la sperimentazione su 330 pazienti del tocilizumab, farmaco utilizzato per curare l'artrite reumatoide.