Ancora una vittima in corsia: morto infettivologo

- Continua a salire il pesante bollettino di medici colpiti da Coronavirus, che ha contagiato ben 4824 sanitari, il doppio di quanto registrato in Cina. Tra questi il numero delle vittime sono salite, nelle ultime ore, a 19 medici.La nuova vittima, secondo i dati della Federazione nazionale ordine dei medici (Fnom), è un infettivologo della Casa di Cura San Camillo a Cremona. A Parma la Federazione dei medici ha segnalato la morte di un medico in pensione che era in servizio presso il reparto di Medicina alla Casa di cura 'Piccole Figliè.