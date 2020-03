Anche Paulo Dybala è positivo

L’argentino della Juve Paulo Dybala è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso Dybala su Instagram e lo ha confermato la Juventus sul suo sito ufficiale. Dybala era a Torino in quarantena insieme agli altri calciatori della Juve. Insieme a Dybala è stata trovata positiva anche la moglie Oriana. Dybala sta bene ed è asintomatico.Dybala è il terzo calciatore della Juve positivo dopo il difensore Daniele Rugani e il centrocampista francese Blase Matuidi. A questo punto sembra difficile pensare a una ripresa del torneo di Serie A per il 5 Aprile. Più probabile che si riprenda il 2 o il 9 maggio come hanno dichiarato il ministro della salute Vincenzo Spadafora e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina.