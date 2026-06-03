Bordighera, interrogatori per maltrattamenti: morte bimba di due anni, attesi gli indagati

Bordighera, Imperia - È il giorno degli interrogatori di garanzia per Emanuel Iannuzzi ed Emanuela Aiello, entrambi detenuti con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di due anni della donna, Beatrice.

Iannuzzi comparirà per primo davanti agli inquirenti per la convalida dell’arresto, seguito da Aiello, già in carcere dallo scorso 9 febbraio. Inizialmente la madre era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso, contestazione poi modificata nel corso delle indagini.

Le ipotesi investigative

Secondo quanto emerge dagli atti, la Procura sta valutando ulteriori contestazioni, tra cui quella di abbandono di minore nei confronti della madre. Le indagini si basano anche sulle testimonianze delle altre due figlie della donna, di sette e nove anni, ascoltate in audizione protetta.

Le minori avrebbero descritto una situazione familiare caratterizzata da trascuratezza e da una gestione domestica gravemente inadeguata, con frequenti assenze di supervisione adulta e condizioni di vita difficili.

Le accuse e la ricostruzione dei fatti

La piccola Beatrice sarebbe morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio dopo aver subito ripetute lesioni. La versione iniziale della caduta accidentale fornita dagli indagati non avrebbe trovato riscontro negli accertamenti, che hanno invece evidenziato una dinamica compatibile con violenze ripetute.

Secondo quanto riportato negli atti, episodi di maltrattamento sarebbero stati segnalati anche da testimoni esterni nei giorni precedenti alla morte della bambina. Le sorelle avrebbero inoltre riferito di aver chiesto aiuto senza ottenere interventi tempestivi.

Indagini ancora in corso

Gli investigatori stanno proseguendo l’analisi di materiale informatico e testimonianze per ricostruire nel dettaglio la vicenda e accertare eventuali responsabilità individuali. La posizione degli indagati resta al vaglio dell’autorità giudiziaria, nella fase preliminare del procedimento.