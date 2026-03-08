Iran: "Possiamo combattere altri sei mesi". Nuovi raid Usa-Israele, escalation in Medio Oriente

Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele entra oggi nel nono giorno con un’escalation significativa di attacchi e tensioni diplomatiche. Secondo Ali Mohammad Naini, “le forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran sono in grado di sostenere almeno sei mesi di guerra intensa al ritmo attuale delle operazioni”, dichiarazione riportata dall’agenzia Fars.

Raid su depositi petroliferi e infrastrutture

Nella notte Stati Uniti e Israele hanno colpito quattro depositi di carburante e un centro per il trasporto di prodotti petroliferi nelle province di Teheran e Alborz, causando la morte di almeno quattro camionisti, secondo quanto riportato dalla tv di Stato iraniana. L’attacco ha provocato ulteriori tensioni, con Israele che ha bombardato obiettivi di Hezbollah in Libano, causando quattro morti e dieci feriti a Beirut, mentre raid aerei sull’aeroporto di Isfahan hanno distrutto diversi jet da combattimento F-14, con media locali che segnalano almeno 11 vittime.

Durante la notte, le forze israeliane (IDF) dichiarano di aver respinto quattro ondate di lanci missili dall’Iran. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz “solo per le navi americane e israeliane” e ha ribadito il rifiuto di arrendersi all’ultimatum lanciato dal presidente Trump.

Espansione del conflitto nel Golfo

Raid iraniani hanno colpito anche Kuwait, Arabia Saudita e Bahrein. A Muharraq, in Bahrein, tre persone sono rimaste ferite dai frammenti di un missile iraniano. Hezbollah rivendica un attacco a Kiryat Shmona in Israele. In Kuwait City un attacco con droni ha causato un enorme incendio in una torre e la morte di due persone presso una base aerea.

Reazioni internazionali e diplomazia

Donald Trump, intervistato dal Corriere della Sera, ha elogiato il ruolo dell’Italia: “Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica. Amo l’Italia, penso che sia una grande leader”. L’ex presidente ha anche commentato l’eventualità di un coinvolgimento della Marina italiana per proteggere Cipro dal conflitto in corso.

Leadership iraniana e sviluppi politici

L’assemblea degli esperti iraniana si riunirà nelle prossime ore per eleggere il nuovo leader supremo. L’Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri ha dichiarato: “C’è accordo sulla scelta della nuova Guida Suprema”. Le IDF avvertono che perseguiranno qualsiasi successore di Ali Khamenei. Secondo il sito israeliano Ynetnews, Mojtaba Khamenei, figlio della defunta guida, sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinio durante la fase iniziale del conflitto.

Le tensioni continuano a crescere, mentre le autorità internazionali monitorano la situazione e il Medio Oriente si trova sull’orlo di una nuova escalation militare.