Storica doppietta azzurra nella discesa olimpica: Franzoni argento, Paris bronzo, trionfa lo svizzero Von Allmen

Bormio – Una giornata storica per lo sci alpino italiano e per i Giochi Olimpici: lo svizzero Von Allmen vince la discesa libera, ma l’Italia festeggia due medaglie nello stesso evento, un risultato che mancava da decenni. Giovanni Franzoni conquista l’argento, mentre Dominik Paris sale sul terzo gradino del podio.

Il 24enne del Canton Berna ha preceduto gli azzurri di pochi centesimi: Franzoni ha perso l’oro per soli 20 centesimi, Paris per mezzo secondo. Per l’Italia si tratta di un traguardo storico: prima di oggi, l’oro era arrivato con Zeno Colò nel 1952, l’argento con Innerhofer nel 2014 e il bronzo con Plank nel 1976. In altre parole, due medaglie in una volta sola dopo 90 anni di storia olimpica dello sci alpino, che aveva fatto il suo debutto nel 1936.

La gara perfetta sulla Stelvio

La pista della Stelvio a Bormio non ha tradito le attese, con condizioni ideali e fondo duro. I favoriti svizzeri hanno aperto la gara: Monney, vincitore dell’ultima discesa di Coppa del 2024 a Bormio, ha offerto una prestazione lineare, seguito da Odermatt, preciso ma non irresistibile in alcune traiettorie. Poi è arrivato Von Allmen, che alla vigilia aveva promesso di rischiare tutto: la scelta di una traiettoria più alta sulla Carcentina e il volo di 53 metri sul salto di San Pietro si sono rivelati decisivi, permettendogli di chiudere con 70 centesimi di vantaggio su Odermatt e un tempo che entrerà nella storia della discesa olimpica.

Gli azzurri al top

Gli italiani hanno dato spettacolo: Franzoni, al cancelletto con il numero 11, ha corso una gara fenomenale. Fino alla Carcentina era addirittura leggermente più veloce di Von Allmen, ma un piccolo errore lo ha penalizzato di 36 centesimi complessivi, confermandogli comunque l’argento. Paris, alla sua sesta medaglia olimpica, ha perso qualcosa nel finale, ma il terzo posto è stato sufficiente per completare una doppietta da sogno.

Con questa prestazione, Franzoni si conferma il talento emergente dello sci alpino italiano, mentre Paris, quasi 37enne, corona una carriera straordinaria. I Giochi di Bormio partono quindi nel segno dell’Italia, con un podio che resterà nella memoria degli sportivi.

Podio finale:

🥇 Von Allmen (SUI)

🥈 Giovanni Franzoni (ITA)

🥉 Dominik Paris (ITA)

Un lancio perfetto per la squadra azzurra, pronta a guardare con ambizione ai prossimi appuntamenti olimpici.