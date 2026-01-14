Million Dollar One Point Slam: Sinner e Alcaraz eliminati agli ottavi

Sydney - Si è concluso agli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Million Dollar One Point Slam, l’esibizione che precede l’Australian Open, caratterizzata da partite brevissime, della durata di un solo punto.

Sinner, dopo il bye al primo turno e la vittoria contro Carreno Busta al secondo, è stato eliminato a sorpresa da Jordan Smith, dilettante locale che ha poi conquistato l’intero torneo, firmando una delle imprese più incredibili dell’esibizione.

Alcaraz, invece, è stato battuto da Maria Sakkari, numero 52 del ranking WTA, in un match altrettanto breve e spettacolare.

L’esibizione, che ha visto in tabellone professionisti uomini e donne ma anche partecipanti non professionisti, ha regalato momenti ad alto tasso di suspense e qualche colpo di scena inaspettato.

I video dei punti decisivi sono disponibili per rivivere le azioni più spettacolari di questa originale competizione.