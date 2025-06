Tragedia sulla litoranea tra Tricase Porto e Andrano: muore motociclista, automobilista in fuga

TRICASE – Un tragico incidente è avvenuto nella mattinata di oggi sulla suggestiva ma insidiosa litoranea che collega Tricase Porto alla marina di Andrano, nel cuore del Salento. A perdere la vita è stato Antonio Pecoraro, 62 anni, originario di Taurisano. L’uomo stava percorrendo la strada in sella alla sua Ducati quando, all’altezza di una curva, si è scontrato con lo specchietto laterale di una Volkswagen Golf che procedeva in direzione opposta.

L’impatto, violento e improvviso, ha fatto perdere l’equilibrio al motociclista, che è stato sbalzato rovinosamente sull’asfalto. Le ferite riportate nell’urto sono risultate fatali. Pecoraro è deceduto sul colpo, nonostante l’arrivo dei soccorsi del 118, allertati da altri automobilisti transitati pochi minuti dopo. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

A rendere ancora più drammatico l’episodio è il comportamento del conducente dell’auto coinvolta nello scontro: l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo la propria corsa e abbandonando il luogo dell’incidente. Un atto grave, su cui ora stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tricase, giunti tempestivamente sul posto per effettuare i rilievi e avviare le ricerche del responsabile.

Gli inquirenti hanno acquisito testimonianze e stanno visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona per risalire all’identità dell’automobilista. La Golf, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riportato danni allo specchietto laterale, dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per individuarla tra i veicoli in circolazione.

Antonio Pecoraro era molto conosciuto a Taurisano, dove lavorava nel settore artigiano. Grande appassionato di moto, spesso percorreva per piacere le strade panoramiche della costa salentina. L’intera comunità locale è ora sotto shock per la sua tragica scomparsa.

La procura di Lecce, informata dell'accaduto, potrebbe aprire un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso, reati per i quali il conducente dell’auto rischia pesanti conseguenze penali. Intanto, prosegue l’attività investigativa per fare piena luce sull’accaduto e rendere giustizia alla vittima e ai suoi familiari.