Tragedia alla Selva di Fasano: bambina di 2 anni in gravi condizioni dopo l’aggressione di un pitbull

FASANO – Una bambina di appena due anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da un pitbull alla Selva di Fasano, in provincia di Brindisi. L’episodio è avvenuto nella giornata di oggi, in un’abitazione privata dove la piccola si trovava insieme alla madre e ai familiari.

Secondo una prima ricostruzione, il cane – di proprietà del nonno – avrebbe aggredito la bambina all’improvviso, mordendola con estrema violenza. La madre, nel tentativo disperato di salvare la figlia, è intervenuta ed è rimasta a sua volta ferita.

Le condizioni della bambina sono apparse da subito molto gravi. Trasportata inizialmente all’ospedale Perrino di Brindisi, è stata poi trasferita d’urgenza al reparto di terapia intensiva del Policlinico Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Il pitbull è stato posto sotto sequestro.