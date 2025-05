Storica doppietta per Jasmine Paolini e Sara Errani: campionesse di doppio agli Internazionali d'Italia

Internazionali Bnl d'Italia fb

ROMA - Ancora Jasmine Paolini e Sara Errani si laureano campionesse di doppio agli Internazionali, confermando il loro dominio nel torneo. Per Jas, fresca vincitrice anche del titolo singolare dopo il trionfo su Coco Gauff, si tratta di una doppietta storica: era infatti dal 1990 che una giocatrice non riusciva a conquistare entrambi i titoli femminili nello stesso evento, un’impresa che all’epoca riuscì a Monica Seles.

In finale, le azzurre hanno superato Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, le quali avevano già vinto gli Internazionali in doppio con altre compagne, imponendosi 6-4 7-5. Un risultato sofferto, soprattutto considerando che le avversarie si erano portate in vantaggio per ben due volte 4-0, senza riuscire però a capitalizzare il margine.

Sara Errani e Jasmine Paolini, nonostante un inizio complicato con un 0-4 nel primo set, hanno saputo reagire con grinta e determinazione. Dopo un momento di difficoltà dovuto anche alla gioia per il successo singolare di Paolini, le due azzurre sono riuscite a tenere il servizio e a risalire fino al 4-4, cambiando nettamente l’inerzia della partita. Le avversarie hanno pagato nervosismo e doppi falli in momenti decisivi, mentre Errani e Paolini hanno chiuso il set con una splendida risposta di dritto di Jasmine e la volée vincente di Sara sul set point, fissando il punteggio sul 6-4.

Un trionfo che consacra ancora una volta il duo azzurro e scrive una nuova pagina di storia negli Internazionali.