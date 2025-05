Addio a Nino Benvenuti, leggenda del pugilato italiano e medaglia d’oro olimpica

ROMA - È morto, uno dei più grandi pugili della storia dello sport italiano. La notizia, appresa dain ambienti sportivi, segna la scomparsa di un’, campione del mondo dei pesi medi e. Aveva 86 anni.

Giovanni “Nino” Benvenuti è stato molto più di un pugile: è stato simbolo di talento, determinazione e stile, riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio tecnico e la sua eleganza sul ring.

Dalle origini istriane all’Olimpo dello sport

Nato il 26 aprile 1938 a Isola d’Istria, oggi in territorio sloveno, crebbe in una famiglia umile e si avvicinò giovanissimo al pugilato dilettantistico, mostrando da subito un talento fuori dal comune. La consacrazione arrivò nel 1960 alle Olimpiadi di Roma, dove conquistò l’oro nei pesi welter e ricevette la Coppa Val Barker come miglior pugile tecnico dei Giochi, un riconoscimento riservato ai fuoriclasse assoluti.

Il professionismo e la gloria mondiale

Nel 1961 passò al professionismo e in pochi anni si affermò come uno dei pugili più completi al mondo. Nel 1965 conquistò il titolo mondiale dei pesi superwelter, ma fu nel 1967, nel leggendario incontro al Madison Square Garden di New York, che Benvenuti entrò nella leggenda battendo Emile Griffith e diventando campione mondiale dei pesi medi WBA e WBC.

Quel match diede inizio a una trilogia epica con Griffith, una delle rivalità più iconiche del pugilato, culminata con due ulteriori incontri che consacrarono Benvenuti tra i grandi della boxe internazionale.

Numeri e riconoscimenti

La carriera di Benvenuti conta 82 incontri, con 65 vittorie (di cui 31 per KO), 1 pareggio e 7 sconfitte. Si ritirò nel 1971, lasciando un’eredità sportiva straordinaria e un'immagine sempre legata all'eleganza e all'intelligenza sportiva.

È stato Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana e nel 1992 è entrato nella International Boxing Hall of Fame, il più alto riconoscimento per un pugile a livello globale.

Il volto dello sport italiano

Dopo il ritiro, Nino Benvenuti ha continuato a essere un volto familiare e stimato in TV, protagonista di trasmissioni sportive, opinionista e promotore dello sport. Ha anche intrapreso iniziative imprenditoriali e sociali, mantenendo sempre viva la sua passione per il pugilato e l’impegno verso i giovani.

Un’eredità immortale

Con la sua scomparsa, lo sport italiano perde uno dei suoi simboli più luminosi. Nino Benvenuti resterà per sempre nel cuore degli appassionati come il campione elegante, capace di unire forza, tecnica e umanità in un mix irripetibile. La sua carriera, i suoi successi e il suo stile di vita continueranno a ispirare generazioni di atleti.

Grazie di tutto, Nino. Campione per sempre.