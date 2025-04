Trapani, arrestati due corrieri della droga: trasportavano 7 chili di stupefacenti e 20mila euro in contanti

– Ancora un maxi sequestro di droga nel trapanese. I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato due uomini, un 47enne pregiudicato originario di Trapani e un 20enne palermitano, colti in flagranza di reato mentre trasportavano un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto durante un posto di controllo organizzato dai militari dell’Arma. I due sono stati fermati per un normale controllo alla circolazione stradale, ma il loro atteggiamento sospetto ha spinto i carabinieri ad approfondire con una perquisizione personale e veicolare. L’intuizione si è rivelata fondata: all’interno del veicolo sono stati rinvenuti 2 chili di cocaina, 5 chili di hashish e 20mila euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

I due soggetti sono stati immediatamente tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Dopo l’udienza di convalida davanti al giudice, per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’operazione conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul fenomeno del traffico di droga nel territorio trapanese, crocevia sempre più battuto da organizzazioni criminali per lo smercio di sostanze illecite. I carabinieri proseguono le indagini per risalire alla filiera dello spaccio e verificare eventuali collegamenti con altre attività criminali nella provincia e oltre.