Mafia, operazione del ROS: arrestato “L’Avvocato” di Cosa Nostra

– Nelle prime ore dell’alba di oggi, martedì 29 aprile 2025, i Carabinieri del R.O.S., con il supporto dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo – su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di, 79 anni, conosciuto negli ambienti mafiosi con il soprannome di

Secondo quanto emerso dall’indagine “Driss”, Messina è ritenuto affiliato a Cosa Nostra e figura centrale nella gestione dei proventi economici della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, fornendo anche sostegno finanziario all’ex superlatitante Matteo Messina Denaro. L’indagato avrebbe inoltre mantenuto relazioni operative con esponenti mafiosi di varie zone della provincia di Trapani, con l’obiettivo di infiltrarsi in attività economiche e imprenditoriali.

Massone “in sonno”, già latitante e condannato in passato per concorso esterno in associazione mafiosa e narcotraffico, Messina veniva identificato con lo pseudonimo di “Solimano” nelle lettere ad “alta densità mafiosa” scambiate tra Matteo Messina Denaro e Laura Bonafede, nelle quali era oggetto di dure critiche.

Le indagini, secondo il GIP, hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza in relazione a:

Affiliazione formale a Cosa Nostra , promossa da Leoluca Bagarella e sostenuta dallo stesso Messina Denaro;

Contatti con soggetti criminali di diverse aree geografiche per affari illeciti, tra cui: gestione di oleifici, smaltimento di rifiuti in Brasile, operazioni edilizie legate al superbonus 110%, compravendita di immobili all’asta o confiscati, commercio di carburanti;

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Attilio Fogazza, che lo ha definito un “mafioso di rango”.

Antonio Messina è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre sono in corso perquisizioni nelle province di Trapani e Bologna.

In attesa di giudizio definitivo, si ricorda che per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza.