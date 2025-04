Francofonte, 17enne accoltellato a morte durante una lite: fermato un 21enne

SIRACUSA - Tragedia nella serata di sabato a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a morte durante una lite scoppiata in via Nastro Azzurro, zona nota per la movida giovanile. La vittima si è accasciata al suolo in una pozza di sangue subito dopo l’aggressione. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, le condizioni del giovane sono apparse da subito gravissime e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo.Per l’omicidio è stato fermato un ragazzo di 21 anni, attualmente sotto interrogatorio. Restano ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Le indagini sono in corso e gli inquirenti non escludono nessuna pista. Tra le prime ipotesi al vaglio, ci sarebbe anche quella di un possibile abuso di alcol che potrebbe aver contribuito ad accendere la lite sfociata poi nella tragedia.La comunità di Francofonte è sotto shock per l’accaduto, mentre familiari e amici del giovane piangono una vita spezzata troppo presto.