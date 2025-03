Eurolega: Armani Milano batte Monaco, Virtus Bologna sconfitta dall'Olympiacos

Olimpia Milano fb

- Serata di emozioni in Eurolega con fortune alterne per le squadre italiane. L’Olimpia Milano si impone 86-80 al “Mediolanum Forum” contro il Monaco, mentre la Virtus Bologna cede nettamente 70-92 all’“Segafredo Arena” contro l’Olympiacos Atene.

Milano supera il Monaco con una prova di carattere

L’Armani Milano conquista un’importante vittoria contro il Monaco, imponendosi 86-80 in un match combattuto. Nel primo quarto, i francesi partono forte con Loyd che guida il parziale di 13-4 e, con il contributo di Dimitrijevic, chiudono avanti 19-18. Nel secondo quarto, Milano reagisce con LeDay che porta i lombardi sul 35-34 e il canestro di Mirotic permette ai meneghini di chiudere il primo tempo in vantaggio 49-42. Nel terzo quarto, Shields trascina l’Olimpia fino al 58-50, e con il contributo di Causeur la squadra di Ettore Messina si aggiudica la frazione 68-61. Nel quarto periodo, Tonut da breve distanza sigla il 74-71, mentre Mirotic mette il sigillo sulla vittoria finale. Migliori marcatori per Milano: Mirotic con 22 punti e Shields con 19. Per il Monaco, Okobo ha chiuso con 16 punti e James con 15.

Virtus Bologna crolla contro l’Olympiacos

Serata amara per la Virtus Bologna, travolta 70-92 dall’Olympiacos Atene alla “Segafredo Arena”. I greci prendono subito il controllo della gara: nel primo quarto, una schiacciata di Fall segna il 2-4 e con Milutinov l’Olympiacos chiude sul 14-34. Nel secondo quarto, una tripla di Peters spinge gli ateniesi sul 16-39, mentre un canestro di Vildoza sigilla il 29-55 all’intervallo. Nel terzo quarto, i tiri liberi di Tucker portano i greci sul 42-60, e Larentzakis firma il 54-68 al termine della frazione. Nell’ultimo quarto, Fournier allunga sul 56-76 e Fall chiude definitivamente la gara per l’Olympiacos. Migliori marcatori per Bologna: Cordinier con 15 punti e Hackett con 10. Per i greci, Fall ha totalizzato 12 punti e Papanikolau 11.

Una serata di luci e ombre per il basket italiano in Eurolega, con Milano che continua a lottare per i playoff e Bologna chiamata a una pronta reazione nelle prossime sfide.