Elon Musk tra Nato e Ucraina: "Gli USA dovrebbero uscire, Starlink è la spina dorsale della difesa"

Elon Musk torna a far discutere con le sue dichiarazioni su X, toccando temi geopolitici di grande rilevanza, dalla Nato al ruolo di Starlink nel conflitto ucraino. Secondo il miliardario, gli Stati Uniti dovrebbero uscire dall'alleanza atlantica, perché "non ha senso che l'America paghi per la difesa dell'Europa".

Il fondatore di SpaceX ha poi rivendicato il ruolo strategico di Starlink nel supporto militare ucraino, affermando che il sistema satellitare è "la spina dorsale della difesa di Kiev" e che, se fosse disattivato, "la loro prima linea crollerebbe". Tuttavia, Musk ha chiarito di non avere alcuna intenzione di spegnere il servizio.

Le sue parole hanno suscitato reazioni immediate. Il ministro degli Esteri polacco, Radosław Sikorski, ha dichiarato da Varsavia che "se SpaceX si dimostra inaffidabile, saremo costretti a cercare altri fornitori". A questa affermazione ha replicato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, sottolineando che "senza Starlink, i russi sarebbero ai confini della Polonia".

Musk non ha tardato a rispondere direttamente a Sikorski, in un botta e risposta infuocato su X: "Stai zitto, ometto. Non c’è niente che possa sostituire Starlink". Un’uscita che ha ulteriormente infiammato il dibattito, evidenziando il peso sempre più centrale di Musk nelle dinamiche geopolitiche globali.