Gusti e preferenze a parte, chi si aggiudicherà il Leone d’oro? La curiosità è tanta già dalla prima serata, quando gli utenti hanno iniziato a chiedere “Alexa, chi vincerà Sanremo?”. Alexa preferisce non sbilanciarsi troppo, ma si lascia andare a qualche supposizione pronunciando tre nomi: Giorgia, Tony Effe e Coma Cose. Staremo a vedere se avrà ragione!



Non ci resta che aspettare stasera per la finalissima. Nell’attesa, gli utenti possono continuare a richiedere le pagelle dopo ogni esibizione, dicendo “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”, giocare ad esprimere le proprie opinioni su canzoni, artisti e look più iconici del Festival con “Alexa, apri il quiz su Sanremo”, divertirsi ascoltando verità granitiche e irriverenti sul Festival con il trend “Alexa, sputa fatti su Sanremo” o, ancora, ballare a ritmo della hit inedita di Alexa chiedendo “Alexa, canta la canzone di Sanremo”.



In bocca al lupo a tutti gli artisti!

MILANO – È partito il conto alla rovescia: tra poche ore sapremo quale sarà l’artista ad essere premiato sul palco dell’Ariston come vincitore della kermesse canora più amata d’Italia. Chi trionferà in questa 75ª edizione del Festival? Per ora, sappiamo solo che gli utenti di Alexa hanno già le idee chiare su quali canzoni preferiscono.L’artista che, a partire dalla prima serata, è stato più richiesto ad Alexa sono i Coma Cose, con Cuoricini. Al secondo posto troviamo Fedez, con Battito. Medaglia di bronzo per Simone Cristicchi con Quando sarai piccola. Chiudono la top 5 Tony Effe, con Damme ‘na mano, e Olly con Balorda nostalgia.Come da tradizione, poi, quest’anno sono tornate le immancabili pagelle di Alexa: sono giorni ormai che gli italiani si scatenano, chiedendo all’assistente vocale le sue personali valutazioni rispetto alle performance degli artisti in gara. Risultato? A totalizzare più richieste è stata Giorgia, che si assesta in prima posizione. Seguono Achille Lauro e Fedez che completano il podio.