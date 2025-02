Alcaraz domina Vavassori e avanza al terzo turno a Rotterdam. Successi anche per De Minaur, Rublev e Tsitsipas

Nel secondo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam, Andrea Vavassori è stato eliminato con un netto 6-2 6-1 dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Nel primo set, Alcaraz ha dominato grazie a un servizio preciso e potente, che ha messo in difficoltà l'italiano. Nel secondo parziale, il tennista spagnolo ha continuato a esprimere il suo gioco brillante, sfruttando il rovescio e i colpi da fondo campo rapidi, chiudendo l'incontro in maniera decisa. Con questa vittoria, Alcaraz si qualifica per il terzo turno del torneo.Altri risultati importanti del secondo turno: l'australiano Alex De Minaur ha superato il ceco Jakub Mensik con un 6-4 6-4, mentre il russo Andrej Rublev ha avuto la meglio sull'ungherese Fabian Marozsan con un doppio 7-6. Il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto l'olandese Tallon Griekspoor dopo una lunga battaglia, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5. Il tedesco Daniel Altmaier ha vinto contro il francese Arthur Fils con un 6-4 3-6 7-5, dopo un incontro combattuto.Nel torneo di doppio, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool hanno vinto 6-3 6-4 contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, accedendo al terzo turno. Anche i belgi Sander Gille e Jan Zielinski hanno avanzato, vincendo con un doppio 7-6 contro i croati Nikola Mektic e il neozelandese Michael Venus.