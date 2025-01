Tragedia a Bari: operaio muore dopo malore in cantiere

BARI - Una nuova tragedia ha scosso Bari, questa volta nel cantiere situato vicino al Parco dei Principi, dove un operaio ha perso la vita dopo aver accusato un malore. L'incidente è avvenuto questa mattina e ha coinvolto un lavoratore che, purtroppo, non ce l'ha fatta. Sul luogo del decesso sono intervenuti prontamente i Carabinieri e la Scientifica, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Quello di oggi è il secondo episodio tragico in pochi giorni a Bari. Pochi giorni fa, un altro operaio aveva perso la vita nel cantiere della nuova centrale termica del Policlinico di Bari. In quel caso, la vittima era stata travolta dal carico di una gru, manovrata da un collega, che ha provocato la sua morte sul colpo.

Le circostanze di entrambe le tragedie sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell'ordine e gli enti preposti stanno indagando per stabilire le cause esatte degli incidenti e verificare se vi siano eventuali responsabilità legate alla sicurezza nei cantieri.