Ra-Mon, online il videoclip di ''Non Sono Figaro'': ''Canto la libertà e il coraggio di essere autentici''

”Non sono Figaro” è il titolo del nuovo singolo del cantautore napoletano RA-MON (al secolo Rocco Speranza) pubblicato da LOOKUP! MUSIC e prodotto dallo stesso artista insieme a Francesco Priolo.

Il brano è un inno alla libertà, al coraggio di essere autentici e all’amore verso se stessi. Un invito a guardarsi allo specchio e a riconoscere, senza paura, tutte le proprie imperfezioni. Attraverso parole intense, il testo vuole ricordarci che non siamo tutti chiamati a essere protagonisti, sempre perfetti e impeccabili come ci vorrebbe la società. Ci vuole invitare a non soddisfare sempre e solo le volontà degli altri essendo pronti a mettere da parte e a nascondere ciò che si è veramente proprio come il celebre “Figaro”, ma ad accettare la grandezza e l’importanza della nostra vulnerabilità per trovare l’amore più grande e la libertà.

La canzone esplora il peso delle maschere che indossiamo ogni giorno e che spesso non riusciamo a togliere, nemmeno quando scendiamo dal palcoscenico della vita. Con una forza delicata, Non sono Figaro ci parla delle lacrime di sangue che diventano armi per difendere chi siamo veramente e della bellezza di accettarsi, anche con le proprie ombre. Essere se stessi, liberi e fieri anche con il peggio di sé è un atto di coraggio e di amore verso sé stessi, un promemoria per non vivere secondo le aspettative altrui. Questo brano si rivolge a tutti coloro che hanno sentito, almeno una volta, il bisogno di rompere le catene per soffiare su una bandiera che finalmente appartiene solo a loro.

Cantante dall’anima sognatrice e dal cuore appassionato, RA-MON, ha iniziato a cantare a soli otto anni, scoprendo presto di avere qualcosa da dire al mondo. La sua passione per la musica lirica sboccia grazie al papà che ne scopre il talento e lo incoraggia filmandolo con una telecamera vintage e grazie al nonno e alla sua maestra di canto, Sandra Lepore, figure che lo incoraggiano fin dai primi passi in un percorso di studio che lo porta al conservatorio e ai suoi primi successi nei concorsi lirici. Ma il suo talento va oltre il repertorio classico: ha sempre sentito un richiamo verso la musica pop, quella che porta messaggi importanti e universali.





Ascolta Ra-Mon su Spotify:

https://open.spotify.com/intl-it/artist/5Ya56aEg548Ts7k3S9E68O