Operazione "Petfood": 4 nuovi arresti e oltre 1 milione di euro sequestrato

SAVONA - Proseguono le operazioni legate all’indagine “PETFOOD”, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Savona, che nella giornata odierna ha portato all’esecuzione di ulteriori 4 arresti. I provvedimenti, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Savona, fanno seguito ai primi interrogatori preventivi dopo gli 11 arresti già effettuati la scorsa settimana.

Tra i nuovi arrestati figurano un 48enne albanese, già in carcere a Genova per spaccio e considerato uno dei principali fornitori delle sostanze stupefacenti, un 32enne già ai domiciliari per flagranza di reato, un 35enne e un 27enne, entrambi residenti in provincia di Savona. Questi ultimi, inizialmente indagati in stato di libertà, sono stati trasferiti rispettivamente nelle carceri di Genova e Imperia.

Gli arrestati sono accusati di concorso nel reato continuato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Le indagini, durate circa un anno e coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno permesso di documentare una fitta rete di traffico di droga in tutta la provincia, con un giro d'affari milionario.

I numeri dell’indagine

L’operazione “PETFOOD” ha portato fino ad oggi a:

13 arresti e 22 indagati di età compresa tra i 28 e i 77 anni;

e di età compresa tra i 28 e i 77 anni; 50 kg di droga sequestrati , tra cocaina, marijuana, hashish, MDMA e ketamina;

, tra cocaina, marijuana, hashish, MDMA e ketamina; Documentazione dello spaccio di oltre 100 kg di stupefacenti , sufficienti per produrre più di un milione di dosi ;

, sufficienti per produrre più di ; Sequestro di un milione e duecentomila euro in contanti, un’autovettura di lusso e altri beni acquistati con proventi illeciti.

Dettagli degli interrogatori

Durante i recenti interrogatori, i primi due indagati hanno visto convalidate le misure cautelari rispettivamente in carcere e ai domiciliari. Gli altri due hanno cercato di ridimensionare le proprie responsabilità, fornendo versioni ritenute poco credibili alla luce delle prove raccolte.

Impegno continuo contro il narcotraffico

L’operazione è il risultato di un’accurata attività investigativa di polizia giudiziaria, volta a contrastare il traffico e lo spaccio di droga nel territorio ligure. Il lavoro dei Carabinieri, in sinergia con l’Autorità Giudiziaria, mira a garantire la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla protezione dei giovani e delle categorie più vulnerabili.

Fase preliminare delle indagini

Si precisa che i procedimenti sono ancora in fase preliminare e che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, in linea con il principio costituzionale di presunzione di innocenza.